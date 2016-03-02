Широков: «Гол, конечно, придаст мне уверенности»

Полузащитник ЦСКА Роман Широков доволен победой команды и своей игрой в четвертьфинальном матче Кубка России против "Уфы" (2:0).

"Достаточно тяжелая игра. Первый тайм, думаю, не совсем у нас получился, плюс "Уфа" хорошо накрывала, пыталась играть в футбол более активно. Во втором они чуть подустали, мы добавили, как просил Леонид Викторович в перерыве. Забили, после чего раскрепостились ещe больше.

В последние полгода я забивал только за сборную, и то только один мяч. Безголевая серия явно затянулась. Гол, конечно, придаст уверенности.

Побегали сегодня хорошо, даже Рома Еременко отметил! И у хозяев, и у нас было много эмоций, чтобы хорошо себя проявить в 1/4-й Кубка. Физически все выглядели неплохо. Это хорошо, что нам удалось разбегаться и продышаться перед дерби.

На дерби у всех один настрой: будем играть исключительно на победу и постараемся еe добиться", - сказал Широков.

Напомним, что в полуфинале Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром".