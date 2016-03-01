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    Деменко: «После неудачи в ЛЕ «Краснодар» будет настроен на положительный результат»

    Экс-полузащитник "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 1/4 финала Кубка России с "Тереком".

    "После неудачной игры в Лиге Европы "Краснодар" будет настроен на положительный результат. Но Кубок России всегда непредсказуем, и соперник в лице "Терека" очень непрост. С другой стороны, краснодарцы играют дома, при своей публике. Погода хорошая, футбольная – где-то +15. Все это обещает зрителям интересный и напряженный матч. "Краснодар" будет стараться навязывать контроль мяча и агрессивно играть в атаке. Интересно посмотреть, насколько к этому готов "Терек", - сказал Деменко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2016 18:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +838

      sined1951 3 марта 2016, 18:13

      Игроки Краснодара недостаточно подготовлены к сезону в плане физической подготовки. Как только улучшат этот элемент, так и игра пойдет.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 1 марта 2016, 22:29

      чтото не радует игра краснодара... ни сейчас..ни в ле ...может еще не разыгрались..

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 марта 2016, 18:07

      Ждём победы, ага!

      -2
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