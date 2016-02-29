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Мельгарехо: «Уже выгляжу не так бледно, как было вначале»

29 февраля 2016, 12:06
4

Форвард "Спартака" Лоренсо Мельгарехо очень надеется набрать необходимую форму к первому матчу второй части сезона в России. Напомним, что 6 марта команда парагвайца сыграет с ЦСКА.

— Вы с самого старта карьеры играли в полузащите?

— Выступал на разных позициях. Был левым защитником и в португальском клубе "12 октября", и в "Бенфике", и в "Кубани", а потом продвигался все дальше вперед. Естественно, мне больше нравится играть нападающего и забивать.

— В межсезонье вы пропустили почти два месяца. Не тяжело сейчас наверстывать упущенное?

— Благодаря Хави (тренер по физподготовке), который занимается со мной утром и вечером, быстрее обретаю форму. Уже чувствую, что выгляжу не так бледно, как было вначале.

Провел несколько матчей — и ощущаю, что могу играть в "Спартаке". Естественно, пока не набрал оптимальных кондиций, но и до начала чемпионата еще есть время. Все идет по плану.

— К 6 марта будете готовы?

— Думаю, да. Очень хочу помочь команде победить такого сильного соперника, как ЦСКА. Не могу сказать, что забить в этой встрече будет моей первоочередной задачей, но было бы, конечно, здорово сделать это. Хотя понимаю, что игра будет непростой. Нужно использовать каждый шанс.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (4)
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policepnz
1456738121
Спартак ЦСКА 2:1
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Zeff
1456739146
На фоне газона почти не виден.
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