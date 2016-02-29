Мищенко: «В УПЛ ты можешь быть на виду, а в РФПЛ твою фамилию почти никто не слышал»

Новичок "Амкар" Олег Мищенко заявил, что не боится того, что в России его практически никто не знает.

– Честно говоря, ты не очень известный футболист для российских болельщиков.

– Да, мне Богдан Бутко рассказывал, что ты можешь быть игроком основного состава команды украинской Премьер-лиги, быть там, что называется, на виду, но в России твою фамилию даже почти никто и не слышал. Я готов к этому и понимаю, что для российских болельщиков моя карьера начинается практически с нуля.

Отметим, что Мищенко является воспитанником академии киевского "Динамо". За карьеру полузащитник выступал в составе "Говерлы", "Ворсклы" и других украинских клубов.