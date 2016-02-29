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    Ташуев: «У Аршавина были проблемы с весом, но «Кубань» он покинул не из-за этого»

    Главный тренер "Кубани" Сергей Ташуев прокомментировал уход из команды полузащитника Андрея Аршавина.

    "У Аршавина были некоторые проблемы с весом. Он сбросил три килограмма, начал набирать хорошую форму. Готовился к сезону профессионально и с хорошим настроением. Почему он покинул "Кубань"? Здесь есть комплекс причин, но я не буду говорить о них", – отметил Ташуев.

    Напомним, в зимнее трансферное окно краснодарский клуб и полузащитник расторгли контракт по взаимному согласию сторон. Новым местом работы Аршавина стал казахстанский "Кайрат".

    Источник: Р-Спорт

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    29.02.2016 06:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 29 февраля 2016, 10:09

      Классная формулировка: "Здесь есть комплекс причин, но я не буду говорить о них." А почему бы не рассказать об этих причинах.

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