Маурисио: «Халк уступил мне право пробить штрафной, когда я у него попросил»

Полузащитник "Зенита" Маурисио, ставший автором победного гола в матче четвертьфинала Кубка России против "Кубани" рассказал, почему штрафной удар, с которого был забит решающий мяч, пробивал именно он, а не Халк, являющийся штатным исполнителем стандартных положений.

"Конечно, я очень рад. Моя первая игра на "Петровском", и сразу гол удалось забить. Но самое важное сегодня – победа! Сам не знаю, как получилось так, что я стал бить штрафной. Когда его назначали, Халк подошел, и я спросил, могу ли ударить. Он разрешил. Халк поделился со мной своим ударом. Сразу решил бить в ближний угол. Когда они делали стенку, Халк сказал: "Давай, у тебя получится!" Было очень приятно.

Посмотрим, заработал ли я этим ударом продление контракта. Сейчас все хорошо. Это только моя вторая игра за "Зенит". С "Бенфикой" было только четыре минуты, сегодня уже чуть больше. В команде уже осваиваюсь, у всех хорошее настроение. Я долго живу в России, со всеми мы уже встречались на футбольном поле много раз. Все уже знаю. Когда приезжал в Петербург в составе "Терека", мне нравилось.

Очень понравилось файер-шоу от болельщиков в начале встречи, было очень красиво. Это очень приятно для футболистов. Такая поддержка фанатов всегда помогает команде. Я первый раз сидел на "Петровском" на скамейке запасных, успел посмотреть, что происходит на трибунах", – сказал Маурисио.