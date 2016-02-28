Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Все клубы РФПЛ в зимнее трансферное окно включили режим экономии»

    Бывший спортивный директор "Зенита" и "Динамо" Константин Сарсания поделился своим мнением о работе российских клубов на трансферном рынке в зимнее окно дозаявок.

    – Как охарактеризуете трансферное окно в целом?

    – Все клубы, учитывая ситуацию в стране, включили режим экономии. Траты были минимальными – это общая тенденция. Денег стало меньше в разы. Больше ничего в этой трансферной кампании не отметишь.

    – Почему форвардами берут нигерийцев, а защитниками шведов? В чем здесь тайный смысл?

    – Нигерийцы же не сразу приехали в Россию, они адаптированы в европейских клубах. Это вообще давняя тенденция: молодые нигерийцы едут в англоязычные страны, в Норвегию, Швецию, там получают практику, учат язык, а потом их перепродают подороже. Это распространенная практика, бизнес.

    – А шведы?

    – Едут ведь не только защитники – раньше покупали и полузащитников, тех же Эльма и Вернблума. Пусть без изысков, но надежные футболисты, доступная цена. Но в принципе, я уверен, что если бы финансовая ситуация была немного иной, то клубы купили бы других футболистов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 28 февраля 2016, 18:45

      Много слов. У государства просто нет денег. А где же деньги? Правильно. Потратили...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11