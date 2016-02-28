Бывший массажист «Динамо»: «Денисов – сверхпрофессионал»

Бывший массажист московского "Динамо" Сергей Колесников высоко оценил профессионализм полузащитника бело-голубых Игоря Денисова.

– За последние годы Денисов в чем-нибудь изменился?

– Я его знаю больше десяти лет, он всегда говорил что думает. И всегда был сторонником справедливости. А вот что в нем изменилось, так отношение к футболу. Сейчас его даже профессионалом назвать недостаточно, он – сверхпрофессионал.

– Это как?

– Подготовка к тренировкам и матчам у него выстроена до мелочей. Все четко, по плану, вовремя. Нужен массаж – значит, на него придет строго в назначенное время. Телефон перед матчами отключает рано. Если возьмет в такие дни мясо, только легкое. Игорь от и до знает, что нужно для организма.