Бышовец: «Матч со сборной Франции будет самым информативным для нас»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о товарищеских матчах сборной России перед Евро-2016, в которых наша национальная команда встретится с Литвой, Францией, Сербией и Чехией.

"Очень важно, что министр спорта и президент РФС Виталий Мутко занимается организационными вопросами, он создает благоприятную атмосферу вокруг российской сборной. Матчи с выбранными соперниками помогут Леониду Слуцкому хорошо подготовить команду к Евро-2016. Уровень этих сборных достаточно высок. У главного тренера будет возможность подготовить основной состав, попробовать новые сочетания футболистов на поле, посмотреть новичков.

Матч со сборной Франции будет самым информативным. Он покажет, насколько сборная готова к Евро, расскажет о выбранной Слуцким тактике для достижения поставленной задачи – выхода из группы. Состав сборной России вряд ли претерпит большие изменения. Однако хочется, чтобы многие игроки сборной при подготовке ощущали конкуренцию, это хорошо повлияет на настрой команды", – отметил Бышовец.