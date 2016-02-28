Хиддинк: «Не знаю, в связи с чем мы будем играть с «Эвертоном» в субботу»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк выразил обеспокоенность напряженным графиком игр команды в ближайшее время. За 12 дней команде предстоит провести две игры в АПЛ, встречу Лиги чемпионов против ""ПСЖ" и матч Кубка Англии с "Эвертоном".

"У нас очень плотный график: "Норвич" во вторник, затем "Сток", вслед за ним "ПСЖ". И, к удивлению, игра с "Эвертоном" была назначена на субботу вместо воскресенья.

Мы должны были играть с "Ливерпулем" в воскресенье, и я не знаю, кто и в связи с чем решил, что кубковую встречу мы проведем в субботу. Странное решение.

В среду вечером у нас матч с "ПСЖ", который вполне может завершиться дополнительным временем. Всем игрокам нужно как минимум два дня на восстановление и третий на подготовку. Наш медицинский штаб также выражает беспокойство по этому поводу. Нам нужно защищать своих игроков. Это непонятный шаг, который не может радовать", - сказал Хиддинк.