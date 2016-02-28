Покатилов: «Адаптация в «Ростове» дается тяжело»

Новичок "Ростова" голкипер Стас Покатилов рассказал, при каких обстоятельствах оказался в команде и как проходит его адаптация в новом коллективе.

"Вместе с тренером вратарей "Ростова" Виталием Кафановым я тренировался в сборной Казахстана. Он проявил ко мне интерес и захотел поработать не только в национальной команде, но и клубе. Последовало предложение, и я согласился пройти просмотр, а потом подписал контракт.

С Виталием Витальевичем мы познакомились в сборной. Он хороший человек, добрый. И это проявляется не только во время работы, но и в жизни.

Атмосфера в команде? Отличная. Все ребята очень простые, меня приняли хорошо. А вот адаптация дается тяжело. Не все получается. Где-то хочу себя проявить, и от чрезмерного желания иногда возникают ошибки. Но я уверен, что все будет хорошо", — сказал вратарь.