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  • Родионов: «Важно, что молодежь приобретает необходимый опыт уже не в ФНЛ, а в РФПЛ»

Родионов: «Важно, что молодежь приобретает необходимый опыт уже не в ФНЛ, а в РФПЛ»

28 февраля 2016, 06:49

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов заявил, что команда выполнила план предсезонной подготовки. Он также отметил спартаковскую молодежь, которая постепенно набирается опыта в матчах с опытными соперниками.

"До шестого марта осталось немного времени. Завтра проведем последний контрольный матч (с "Уралом"). Что касается трех сборов, которые мы провели, то скажу банально: почти вся программа выполнена, сыгран ряд матчей. Хочу отметить, что противники подбирались неслучайно. Хочу выделить только одну игру – с "Арисом" (9:0). Произошла небольшая накладка, мы должны были играть с АПОЕЛ, но, к сожалению, АПОЕЛ играл сегодня, с нами он встретиться не смог, и произошла замена. Но, тем не менее, даже из той игры можно взять много полезного. Счет был крупный, но зато можно было поработать над реализацией голевых моментов, над контролем мяча и т.д.

Я не сторонник выделять какие-то контрольные матчи. Все-таки ребята находятся под нагрузкой, это очевидно. Поучительным могу назвать матч с "Краснодаром", где первые 65 минут играла группа основных футболистов, после чего вышла молодежь, в основном привлеченная из "Спартака-2". Счет 2:1 в пользу "Краснодара", но как раз он и вселяет оптимизм. Ребята выглядели достойно, создали много моментов, единственное - подвела реализация. Но важно то, что ребята приобретают необходимый опыт уже не в ФНЛ, а в РФПЛ", - сказал Родионов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Родионов Сергей
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