Кубок России. «Зенит» не без труда обыграл «Кубань» и вышел в полуфинал Кубка России

"Зенит" лишь в дополнительное время смог переиграть "Кубань" в 1/4 финала Кубка России. Победу петербургцам вместе с путевкой в полуфинал принес гол Маурисио на 104-й минуте встречи.

Кубок России. 1/4 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Маурисио, 104.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 74), Кришито, Нету, Анюков, Юсупов (Шатов, 67), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Данни, Дзюба, Халк.

Кубань: Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Букур, Рабиу, Каретник (Майрович, 106), Георгиевский (Лобкарев, 79), Концедалов, Селезнев (Бальде, 46).

Предупреждения: Селезнев, 5; Концедалов,56; Халк, 62; Сантана, 75; Рабиу, 82; Шандао, 85.

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