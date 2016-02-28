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  • Кубок России. «Зенит» не без труда обыграл «Кубань» и вышел в полуфинал Кубка России

Кубок России. «Зенит» не без труда обыграл «Кубань» и вышел в полуфинал Кубка России

28 февраля 2016, 22:30
14

"Зенит" лишь в дополнительное время смог переиграть "Кубань" в 1/4 финала Кубка России. Победу петербургцам вместе с путевкой в полуфинал принес гол Маурисио на 104-й минуте встречи.

Кубок России. 1/4 финала

Зенит (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Маурисио, 104.

Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 74), Кришито, Нету, Анюков, Юсупов (Шатов, 67), Хави Гарсия (Маурисио, 82), Витсель, Данни, Дзюба, Халк.

Кубань: Беленов, Зотов, Шандао, Сантана, Аподи, Букур, Рабиу, Каретник (Майрович, 106), Георгиевский (Лобкарев, 79), Концедалов, Селезнев (Бальде, 46).

Предупреждения: Селезнев, 5; Концедалов,56; Халк, 62; Сантана, 75; Рабиу, 82; Шандао, 85.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Россия Зенит Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (14)
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андрей андреев
1456688599
Противно когда комментаторы болеют за 1 команду. А Зенит-никакой))))5-6 место...
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@Igorello97
1456689671
Маурисио офигительный голешник
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Вомбат
1456689997
Год назад в февральских играх против ПСВ у Халка не было лишнего веса, и он бежал не хуже Смольникова. Сейчас это просто какой-то боров. Возможно, Халк готовится к уходу любимого нытика-тренеришки, т.е. не факт, что он вообще наберет форму в этом сезоне. А нам, болельщикам, надо морально готовиться к вылету из ЛЧ. Хорошо бы избежать разгрома как Краснодар, о большем и не мечтайте.
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Asbjorn
1456691364
Вымучали, с бенфикой ой как тяжко будет
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roman230582
1456692307
Унылый футбол
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uc83
1456693827
Кубань держалась, старалась. Зенит же взял свое в доп.время. Маурисио хорошее приобретение Зенита. Еще принесет очки Зениту. Но как кубковая игра, матч удался. Обе команды молодцы.
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Snerg
1456709145
вы что ребята ,?))) все зенит свое отыграл) теперь ему никакой газпром не поможет)
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lutsay
1456718027
ну да, без труда)))
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zeni
1456720427
Зенит возьмет и чемпионство, и кубок РФ.Будет ТАК!!!!!!!!!!!!
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