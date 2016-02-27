Куртуа: «Когда был ребенком, занимался теннисом, но в итоге сосредоточился на футболе»

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассказал, что в детстве серьезно занимался теннисом, но сделал выбор в пользу футбола.

"Я болельщик Энди Маррея. Мы общаемся с ним, стараюсь посещать его матчи. Мы познакомились на благотворительном матче в Мадриде: разговорились и с тех пор поддерживаем связь друг с другом. Когда я был ребенком, то принимал участие в нескольких региональных турнирах по теннису. У меня была неплохая подача. Но потом я сосредоточился на футболе, а в теннис играю в отпуске", – отметил Куртуа.