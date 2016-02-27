Сафонов: «После минувшего трансферного окна РФПЛ потеряла в качестве»

Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что после закрытия зимнего трансферного окна РФПЛ потеряла в плане качества футболистов.

"Все заметили, что кризис дошел и до футбола, ведь громких трансферных операций вроде переходов Халка и Витселя мы не видели. "Кубань" в последний день заявила многих футболистов неплохого уровня, но громких переходов не было. Жирков и Кокорин перешли в "Зенит". Добротный футболист Ещенко арендован "Динамо".

Но Премьер-лигу покинули такие игроки, как Ниасс и Думбия, поэтому, думаю, российское первенство потеряло в качестве минувшим трансферным окном. Интересно будет посмотреть на Селезнева, который является игроком сборной Украины, а теперь будет выступать за "Кубань". Но если в Англии трансферов совершили на миллиард, то у нас старались брать либо в аренду, либо свободных агентов", – рассказал Сафонов.