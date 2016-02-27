Бундеслига. «Бавария» одолела «Вольфсбург» и другие результаты

В центральном матче 23-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях была сильнее «Вольфсбурга» – 2:0. Победу мюнхенскому клубу принесли точные удары Кингсли Комана и Роберта Левандовски.

В других встречах вечера «Ганновер-96» благодаря дублю Кристиана Шульца одержал волевую победу над «Штутгартом», «Дармштадт» не смог справиться с «Вердером», «Гамбург» и «Ингольштадт» сыграли вничью.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 23-й тур

Вольфсбург – Бавария – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Коман, 67; 0:2 – Левандовски, 74.

Гамбург – Ингольштадт – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дрмич, 7; 1:1 – Хинтерсер, 61.

Штутгарт – Ганновер-96 – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Вернер, 18; 1:1 – Шульц, 32; 1:2 – Шульц, 83.

Вердер – Дармштадт – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Уджа, 33; 1:1 – Вагнер, 44; 1:2 – Сулу, 82; 2:2 – Писарро, 89.

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