Павлов: «Стоит задача вернуть «Арсенал» в Премьер-лигу»

Новый главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов рассказал о задачах, которые поставлены перед ним и клубом.

"Я быстро включился в работу на новом посту, потому что той информацией, которая у меня была — а она у меня была — я владею. Тем более матчи показывали, и мне было интересно смотреть работу всех команд. Уже втянулся, я, в принципе, знаю ребят, в прошлом году видел игру. Мне ребята из "Луча-Энергии" позвонили: приезжай, посмотришь. "Луч" играл здесь, и я живьем смотрел Тулу. Мне команда понравилась, сбалансированная.

Конечно, на команде сказалась потеря командообразующих футболистов — это Кашчелан в первую очередь, Кутьин и Тесак — конечно, это были лидеры не только по игре, но и по духу. Это очень важный момент. Сегодня этих ребят нет, и то, что я видел в Кубке ФНЛ, грустновато. Хотя я разговаривал сегодня с Козловым, с многими ребятами я работал, так что владею ситуацией. Хотя сроки очень ограниченны, но это работа, ее надо делать — и делать качественно.

Стоит реальная серьезная задача вернуть команду на тот уровень, на котором она уже была, вернуть ее в премьер-лигу. Сроки очень короткие, надо очень быстро сработать и начать практически через две недели чемпионат. То, что меня прежде всего заинтересовало, — это желание руководства "Арсенала" и области, что вернуть команду на тот уровень", - приводит слова Павлова "Тульский футбол".