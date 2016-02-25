Оланаре: «Мое основное качество – физическая сила, а еще я неплохо выбираю позицию»

Новичок московского ЦСКА нападающий Аарон Оланаре рассказал о своих сильных сторонах.

— Мое основное качество — физическая сила. Это очень нужное для нападающего качество. Еще могу сказать, что я неплохо выбираю позицию, что тоже очень важно для человека, который должен забивать мячи.

— Ребята сразу признали твои внушительные габариты. Там, откуда ты родом, все такие?

— По совпадению, моя семья и мои родственники почти все военные — отец, например. Я рос в среде военных. А в ней очень много внимания уделяется спорту.

— Расскажи немного о себе. Даже изучив всю прессу, мы немного знаем о твоем детстве.

— Я начал играть в футбол в Нигерии. Мне было непросто, потому что я всегда любил игру, но мой отец не был счастлив в связи с этим. Сначала он хотел, чтобы я получил образование, но я хотел играть в футбол. Потом он сказал, что все мужчины в нашей семье должны становиться военными, но я и этого не хотел. У нас были долгие споры на этот счет. Я все время говорил, что хочу играть в футбол, а он стоял на том, что я должен стать профессиональным военным, стать офицером, как и все мужчины в нашей семье. Потом мне повезло: мой брат сказал, что мечтает о военной карьере. Таким образом, преемственность поколений не была нарушена, и я с чистой душой занялся своим любимым делом, пошел в академию и стал футболистом.