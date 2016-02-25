«Тюмень» не может заявить Сапогова

Нападающий Алексей Сапогов, вероятнее всего, не сможет сыграть за "Тюмень" во второй половине сезона. Об этом сообщила пресс-атташе клуба Виктория Ильяшевич.

"У нас, как и у многих клубов ФНЛ, стоит запрет на регистрацию новых игроков. Поэтому мы, к сожалению, не сможем заявить не только Сапогова, но и других новичков, которых брали с собой на просмотр. Пока что нам разрешили дозаявить только дубль и ребят из школы. Так что вернемся к разговору о Сапогове уже в следующем сезоне", - проинформировала Ильяшевич.

Напомним, что Сапогов, ранее призывавшийся во вторую сборную России, этой зимой решил возобновить карьеру и начал тренироваться с "Тюменью".