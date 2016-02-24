Мораес: «Детально разобрали действия игроков «Манчестер Сити»

Нападающий киевского "Динамо" Алуизио Мораес рассуждает о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Готовимся к игре с "Манчестер Сити" с хорошим, боевым настроением. Понимаем, насколько высоки ставки в этом противостоянии. Мы много и напряженно работали, готовясь к сезону. Естественно, с тренерским штабом посмотрели много видеозаписей с играми англичан и детально разобрали их действия, так что знаем, чего ожидать, и будем полностью готовы. Теперь осталось только воплотить на практике все то, что мы отрабатывали на тренировках и в контрольных играх", - сказал Мораес.

Матч "Динамо" Киев - "Манчестер Сити" состоится сегодня и начнется в 22:45 мск.