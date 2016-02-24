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Оганесян: «Ожидал от Карпина большего как от специалиста»

24 февраля 2016, 13:07
4

Бывший президент армавирского "Торпедо" Валерий Оганесян рассказал, что он разочарован сотрудничеством с главным тренером команды Валерией Карпиным.

"Я сначала договорился с Григоряном, который сейчас в "СКА-Энергии". Но в душе я понимал, чтобы не повторить судьбу "Улисса" и найти спонсоров, нужно имя. Поэтому, к сожалению, не очень красиво поступил с Григоряном, нарушив договоренности. И привел в Армавир Карпина.

Если честно, я был уверен в том, что у нас все получится. Рассуждал так: Павел Гусев, который вывел "Урал" в РФПЛ, не пользовался тогда какими-то суперсовременными методиками, испанских помощников у него не было – просто старая советская школа. Я думал, раз такая система дала результат, то если привезти Карпина, то результата не может не быть. Думал, минимум в десятке будем.

Я ожидал от Карпина большего как от специалиста. Думал, он сильнее на уровень. Когда тебе дают команду, и ты можешь купить кого хочешь, как было у него в "Спартаке" - это одно, а в Армавире у нас таких средств на трансферы не водилось. Мы с Карпиным проводили по 24 часа вместе. Карпин – мой выбор. Челоянц был против, говорил, что Карпин не может строить команду. Но Олег Мктрчан, ставший к тому моменту владельцем "Торпедо", мне полностью доверял – кого хочешь приводи.

Задумывался ли я об отставке Карпина? Да. Спрашивал себя: "Сколько надо матчей для победы: три-два?". Потом уже говорю Карпину: "Давай уйдем вместе". А он: "Нет, я хочу работать". Потом чувствую, уже переговоры начинаются за моей спиной между акционерами", - сказал Оганесян.

Напомним, что после 24 туров армавирское "Торпедо" имеет в своем активе всего 16 очков и занимает последнее место в ФНЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Россия Армавир СКА-Хабаровск Улисc Спартак Урал Григорян Александр Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Dgad
1456318195
Привел Карпина на свою шею,))))))
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Aztec58
1456325424
С теми недофутболистами, которых привезли в Армавир из Армении даже Гвардиола не справился бы, ага.
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андрей андреев
1456328180
Ничего страшного,.. попробует в ПФЛ
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