Оганесян: «Ожидал от Карпина большего как от специалиста»

Бывший президент армавирского "Торпедо" Валерий Оганесян рассказал, что он разочарован сотрудничеством с главным тренером команды Валерией Карпиным.

"Я сначала договорился с Григоряном, который сейчас в "СКА-Энергии". Но в душе я понимал, чтобы не повторить судьбу "Улисса" и найти спонсоров, нужно имя. Поэтому, к сожалению, не очень красиво поступил с Григоряном, нарушив договоренности. И привел в Армавир Карпина.

Если честно, я был уверен в том, что у нас все получится. Рассуждал так: Павел Гусев, который вывел "Урал" в РФПЛ, не пользовался тогда какими-то суперсовременными методиками, испанских помощников у него не было – просто старая советская школа. Я думал, раз такая система дала результат, то если привезти Карпина, то результата не может не быть. Думал, минимум в десятке будем.

Я ожидал от Карпина большего как от специалиста. Думал, он сильнее на уровень. Когда тебе дают команду, и ты можешь купить кого хочешь, как было у него в "Спартаке" - это одно, а в Армавире у нас таких средств на трансферы не водилось. Мы с Карпиным проводили по 24 часа вместе. Карпин – мой выбор. Челоянц был против, говорил, что Карпин не может строить команду. Но Олег Мктрчан, ставший к тому моменту владельцем "Торпедо", мне полностью доверял – кого хочешь приводи.

Задумывался ли я об отставке Карпина? Да. Спрашивал себя: "Сколько надо матчей для победы: три-два?". Потом уже говорю Карпину: "Давай уйдем вместе". А он: "Нет, я хочу работать". Потом чувствую, уже переговоры начинаются за моей спиной между акционерами", - сказал Оганесян.

Напомним, что после 24 туров армавирское "Торпедо" имеет в своем активе всего 16 очков и занимает последнее место в ФНЛ.