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  • Ярмоленко: «Я просто положил футболку Степаненко на землю, а потом забыл о ней»

Ярмоленко: «Я просто положил футболку Степаненко на землю, а потом забыл о ней»

23 февраля 2016, 21:40
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Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко рассказал об эпизоде, случившемся после окончания прошлогоднего матча чемпионата Украины с "Шахтером" (0:3).

Тогда Ярмоленко поменялся с футболками с полузащитником "Шахтера" Тарасом Степаненко, но по пути к фанатскому сектору своей команды выбросил ее на газон и оставил ее лежать на поле.

"Там нет ничьей вины, кроме моей. Я говорил и буду говорить: я положил футболку, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. Сами понимаете, какое состояние, когда ты проиграл принципиальному сопернику 3:0. Я элементарно просто забыл и прошел мимо.

Конечно, ситуация была некрасивая. Но я даже не думал, что из этого все так раздуют – пришел домой, начал читать, а там... Я сразу набрал Степаненко и все объяснил. Мы нормально друг друга поняли, потому что я не хотел вносить никаких ссор, и чтобы была какая-то вражда между футболистами "Динамо" и "Шахтера". Тем более, что это было накануне важных игр сборной.

Кто хорошо меня знает, тот понимает, что я не хотел сделать никакой гадости. Не знаю, что произошло в тот момент, что я подумал и почему положил футболку и забыл ее забрать. Сильно по этому поводу не заморачивался, потому что впереди были важные игры. Не было времени отвлекаться на критику. Знаю, что Степаненко накручивали в "Шахтере", мол, я это сделал специально. Повторюсь – мы созвонились с Тарасом, и все обсудили. Я не считаю, что должен за что-то извиняться. Я позвонил Тарасу, мы поговорили, и он сказал, что никакого зла на меня не держит", - приводит слова Ярмоленко "Обозреватель".

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Украина Динамо К Шахтер Степаненко Тарас Ярмоленко Андрей
Комментарии (1)
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Вомбат
1456266253
Журналисты! Зачем вы печатаете здесь сплетни с Украины? Своих сплетен вам мало? Или вам все равно - лишь бы об Украине, чтобы прослыть оппозиционерами? Типа раз есть конфликт на государственном уровне любая хрень об Украине - это смело. Да не смело это, а просто бездарно. Вы же еще не раскрутились, и если будете себя вести как желтый листок и не раскрутитесь - посетителей не будет.
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