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    Юрченко: «Акинфеев – любимый вратарь №1 в России»

    Голкипер Давид Юрченко, подписавший с "Анжи" арендное соглашение, рассказал о планах на будущее.

    "Передо мной в свое время стоял выбор: молодежная сборная России или Туркмении. Я уже к тому времени давно жил в России и выбор сделал в пользу нее, привлекался в молодежную сборную. Но дальше этого не пошло. В то время в сборной уже был Игорь Акинфеев, всеми любимый вратарь № 1 в России. Конкурировать с ним было тяжело.

    У меня было и есть приглашение от сборной Армении. Но я об этом уже говорил: хочу пробиться в сборную России. И на тот момент, когда я принял это решение, отклонив предложение от сборной Армении, легионерский вопрос не стоял так остро и на мою позицию не влиял. Как я уже отметил, конкуренции не боюсь. Для меня Россия – родина, я здесь с восьми лет живу. Хочу доказать, что могу выступать на уровне сборной своей страны.

    Есть ли вероятность, что в случае успешного для "Анжи" завершения сезона останусь в команде? Давайте так: мы сначала общими усилиями решим задачи, стоящие перед "Анжи", а потом вернемся к этому вопросу. Первостепенная задача сейчас – подняться как можно выше в турнирной таблице, оказаться выше зоны стыковых матчей. Надо всем нам объединиться – команде и болельщикам, стать одним целым, как большая семья, и вместе идти к этой цели. А там будет видно", - сказал Юрченко.

    Источник: ФК «Анжи»

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    23.02.2016 10:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 23 февраля 2016, 23:35

      Юрченко, ты не прав.



      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      Нигма 23 февраля 2016, 14:21

      А он на ноль играл когда не будь

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 февраля 2016, 11:24

      А кто ещё может быть вратарем №1 в России кроме Игоря Акинфеева?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 февраля 2016, 10:43

      Во, молодец! За всю Россию решил. Не знаю ни одного из тех, кому бы он нравился, как вратарь. Про любовь - это вообще перегиб

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 23 февраля 2016, 10:29

      Игорь Акинфеев, всеми любимый вратарь № 1 в России. Очень сомнительное и спорное утверждение.

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Black Giz 23 февраля 2016, 10:36

      Соглашусь с вами только в отношении "всеми любимый". В плане мастерства он действительно №1 в России. И попробуйте с этим поспорить

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Майор Дзагоев 23 февраля 2016, 17:45

      У нас в целом уровень всех вратарей в России очень низкий и Акинфеева в частности. Но на фоне всех остальных да, наверное лучше смотрится. Хотя в последни годы он сильно сдал. От него не исходит той уверенности, которая была раньше.

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