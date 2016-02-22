Чернов: «Зенит»-2 — это возможность быть замеченным»

Защитник "Зенита-2" Евгений Чернов рассказал о деталях перехода в новый клуб. Напомним, что ранее футболист выступал в составе "Томи".

"Валерий Кузьмич Непомнящий хотел, чтобы я остался в команде, и мне его желание было понятно — не так много в "Томи" защитников, а по ходу сезона всякое может случиться.

Но я решил, что шанс нужно использовать. Все-таки "Зенит"-2 — это еще и близость к главной команде, возможность быть замеченным. Я хорошо знаю Валерия Кузьмича, как раз он меня в свое время взял на сборы с основной "Томи", при нем я начал попадать в основной состав.

И работа под руководством такого известного и в России, и в мире тренера была для меня дополнительным стимулом. Мне очень хотелось проявить себя, доказать, что он не зря взял меня в основу — для меня это был большой аванс. Я и сейчас стараюсь оправдать его доверие, показывая, что он во мне не ошибся, – сказал Чернов.