Ловчев: «Из «Ростова» нет новостей о финансовых проблемах – это лучший зимний трансфер»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, чего ждать от "Ростова" во второй части сезона РФПЛ.

"По опыту работы Курбана Бердыева делаем вывод о том, что важны две вещи: организация игры в обороне (нет сомнений, что тренер умеет там все наладить, что и показал осенний отрезок – команда пропустила 16 голов в чемпионате, и это меньше всех) и наличие креативного полузащитника в середине поля. Клуб взял Ерохина из "Урала". Но не факт, что он сумеет организовать атаку.

"Ростов" мало чем будет отличаться от себя осеннего образца. Из команды почти нет новостей, в том числе о финансовых проблемах. Значит, ситуация выправилась – и это самый лучший зимний трансфер", – отметил Ловчев.