Кержаков: «Мне по возрасту положено быть лидером»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков, выступающий на правах аренды за "Цюрих", рассказал о распорядках в швейцарском клубе.

– Вы, сложилось впечатление, не просто помогаете, а пытаетесь быть лидером.

– Так мне по возрасту положено. Я тут практически самый старый. Но вообще все себя проявляют. Подсказ на футбольном поле в "Цюрихе" не возбраняется, а приветствуется. И я не пихаю никому, мы лишь разговариваем.

– Распорядок у вас здесь другой?

– Практически то же самое. Единственное отличие – два раза в неделю по две тренировки. После матча – восстановительное занятие с утра, потом выходной. А еще расстояния тут короткие. Но время в дороге, как ни странно, то же самое. В России летим два с половиной часа, а тут – столько же едем.