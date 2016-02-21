«Марсель» - «Сент-Этьен». Смотреть онлайн

Казалось бы, "Марсель" и "Сент-Этьен" находятся в разных частях таблицы, однако на деле эти команды разделяет лишь пять очков. Оба клуба на неделе отыграли свои матчи в Лиге Европы. Зеленые одолели дома "Базель" (3:2), а "провансальцы" в родных стенах уступили "Атлетику" (0:1). Едва ли бело-голубые захотят вновь разочаровывать своих болельщиков, ведь поражение в этом туре может стать для "Марселя" третьим подряд на своем поле.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало встречи "Марсель" - "Сент-Этьен" в 16:00. Не пропустите!