Голкипер «Фиорентины» не попал в заявку на матч из-за некорректных высказываний

Голкипер "Фиорентины" Луиджи Сепе не попал в заявку команды на матч с "Аталантой". Причиной тому — некорректные высказывания игрока. После того как флорентийцам в Лиге Европы достался в соперники "Тоттенхэм", вратарь высказал журналистам предположение, что "по всей видимости, турнир для "Фиорентины" окончен".

Сепе принес извинения клубу, однако, скорее всего, за фиалок больше не сыграет. В этом сезоне 24-летний голкипер сыграл семь матчей за "Фиорентину": шесть — в Лиге Европы и еще один — в Кубке Италии.

Отметим, что Сепе взят фиалками в аренду у "Наполи", срок которой заканчивается в конце сезона.