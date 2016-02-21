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  • Абрамов: «Какая разница для Халка где играть – в «Зените» или в Китае?»

Абрамов: «Какая разница для Халка где играть – в «Зените» или в Китае?»

21 февраля 2016, 07:54
13

Известный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Халк может потерять мотивацию из-за несостоявшегося перехода в китайский клуб, где ему предлагали намного более выгодные условия.

"Какая разница для Халка, где играть – в "Зените" или в Китае? В "Гуанчжоу" предлагают в четыре раза больше, чем в "Зените". Естественно, он согласен поехать в Китай. Вообще-то жить и играть в футбол Халк хотел бы в Португалии или у себя на родине в Бразилии. Но там не платят такие деньги. А когда предлагают в Китае столько, а тебе уже тридцатник...", сказал Абрамов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (13)
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Asbjorn
1456040279
Годик, может два и уедет куда нибудь
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kotmyshka
1456042586
Лучшим в мире он не станет, так почему бы и не заработать на старость себе и семье.
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anri1703
1456045668
вот она сущность агентов
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narkozanos
1456046166
Мда,у Зенита под него игра заточена, и планируется ещё на 3.5года это,а бабки он уже заработал себе на старость и детям....Крч,тупо агент для руководства Зенита мулю запустил,чтобы зп повысили ему в Зените и всё.
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APchelov
1456047709
А как же лига чемпионов уефа?
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REDWHITE_
1456047837
Когда хулк убежит из газпроекта, а убежит обязательно, то дзюба станет никому не нужным бревнищем))
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Вомбат
1456052334
Халк не дурак. Он знает: ему и через 2 года в Катаре или Китае столько же предложат. Но эти 2 года он поиграет в ЛЧ Европы. Так что пусть Абрамов со своими домыслами идет куда надо.
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DIDI 23
1456052405
Абрамов, Абрамов, не могу припомнить... Это тот чудак который на Чиркизоне деревянными членами торговал?
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kotmyshka
1456053227
Насчет мотивации - Халк всегда выкладывается полностью на поле, поскольку он настоящий профессионал.
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Pravdin_V
1456084681
Хех) в Зените он получает большие деньги и играет в Лиге Чемпионов, из Зенита его приглашают в сборную. А из Китая его куда пригласят?)) Этот Абрамов шарлатан и мошенник!
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