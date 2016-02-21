Абрамов: «Какая разница для Халка где играть – в «Зените» или в Китае?»

Известный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Халк может потерять мотивацию из-за несостоявшегося перехода в китайский клуб, где ему предлагали намного более выгодные условия.

"Какая разница для Халка, где играть – в "Зените" или в Китае? В "Гуанчжоу" предлагают в четыре раза больше, чем в "Зените". Естественно, он согласен поехать в Китай. Вообще-то жить и играть в футбол Халк хотел бы в Португалии или у себя на родине в Бразилии. Но там не платят такие деньги. А когда предлагают в Китае столько, а тебе уже тридцатник...", – сказал Абрамов.