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    Йованович будет выступать за «Зенит-2»

    Новичок "Зенита" Вукашин Йованович, перешедший в стан сине-бело-голубых из "Црвены Звезды", до конца нынешнего сезона будет выступать за "Зенит-2". Сообщается, что согласно регламенту РФПЛ и ФНЛ на иностранных футболистов не распространяется правило "сквозной" заявки.

    Таким образом, 19-летний защитник не сможет выступать и за первую команду, и за фарм-клуб одновременно. Однако сербский игрок вправе тренироваться с первым составом, если этого захочет главный тренер Андре Виллаш-Боаш.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.02.2016 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 февраля 2016, 19:13

      Попал паренёк

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