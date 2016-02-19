Панов: «Шансы выйти в следующий раунд есть у всех наших клубов, даже у «Локомотива»

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Панов попробовал найти причину неудачных выступлений российских клубов на неделе в еврокубках. Напомним, что в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы "Локомотив" в Стамбуле уступил "Фенербахче" (0:2), "Краснодар" в Праге проиграл местной "Спарте" (0:1), а "Зенит" потерпел поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде против "Бенфики" (0:1).

"Это связано с долгим зимним перерывом после окончания первой части чемпионата России. Все наши команды еще не успели набрать нужные кондиции. Что касается шансов на выход в следующий раунд, они есть у всех, даже у "Локомотива", - сказал Панов.