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    Алдонин: «ЦСКА и «Зенит» на трансферном рынке сделали все, чтобы побороться за первое место»

    Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как он отнесся к переходу нападающего Александра Кокорина и защитника Юрия Жиркова в "Зенит".

    "Кто платит, тот и заказывает музыку. "Зенит" может себе позволить приобретать Кокорина и Жиркова, футболистов уровня сборной России. Интересно посмотреть, что у них получится в Санкт-Петербурге. Теперь концовка сезона будет очень интересной. ЦСКА и "Зенит" сделали все, чтобы побороться за первое место. А Кокорин сейчас находится в таком возрасте, когда надо оправдывать возложенное на него доверие, так как уже слишком много авансов ему было выдано", - отметил Алдонин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2016 14:47
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 19 февраля 2016, 18:28

      Он бы ещё сказал, что благодаря кокорину и жиркову у Зенита появился шанс стать чемпионами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 19 февраля 2016, 15:15

      еще мудко за них))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > REDWHITE_ 19 февраля 2016, 15:31

      За кого?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vladimir-7 19 февраля 2016, 16:10

      За эти клубы

      2
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