Евгений Алдонин: «Кокорину пора оправдывать доверие. Авансов и так было слишком много»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в кратком интервью «Бомбардиру» проанализировал работу армейцев на трансферном рынке, а также рассказал, какую позицию Леонид Слуцкий найдет для Романа Широкова.

- ЦСКА подписал трех игроков: Широкова, Оланаре, Ткачева. Каковы шансы на чемпионство, учитывая, что «Зенит» укрепился еще круче?

- Основная борьба за чемпионство впереди. ЦСКА ждет очень непростая концовка сезона, даже несмотря на солидный отрыв от конкурентов. Понятно, что осенние матчи армейцам давались сложно, силы были на исходе, и выглядела команда не столь убедительно. Сейчас пришла подмога в виде качественных футболистов. Интересно посмотреть на Ткачева и Широкова, как они себя проявят в ЦСКА. Теперь Леониду Слуцкому надо найти оптимальное сочетание игроков, чтобы это дало свой результат.

- Широкову все-таки 34 года.

- Не сомневаюсь, что клуб стал сильнее, особенно после подписания Романа Широкова. Он неординарный футболист, который в любом случае пригодится. Мы пока мало что знаем про африканского нападающего. Оланаре, да? У него отличные физические данные: крепкий, быстрый. Посмотрим, как он их использует. Из плюсов отмечу, что ЦСКА не стал отпускать Мусу, хотя деньги предлагались хорошие. Его трансфер после ухода Думбия был бы катастрофой. Но с появлением Широкова и Ткачева у Мусы отличный мотив, чтобы забивать как можно чаще.

- И куда деть Широкова?

- Хороших футболистов много не бывает. Думаю, что у тренерского штаба не возникнет проблем с поиском позиции для него. Можно действовать с одним нападающим и двумя инсайдами… Схем-то много. Расширить, к примеру, центральную ось, переведя кого-то на фланг. Посмотрите на ведущие клубы Европы, там нет статичной позиции в центре поля, все постоянно перемещаются.

- Атака ЦСКА не будет слишком однообразной, учитывая, что Оланаре нужно время?

- Время, безусловно, нужно. Но мне кажется, армейцы и с одним Мусой могли бы справиться весной, учитывая подбор игроков в средней линии. Надо лишь, повторюсь, найти правильное сочетание. Очень хотелось бы, чтобы Оланаре раскрылся как можно скорее.

- Не получится, как с трансферами Страндберга и Алиева, а раньше – Витиньо?

- Не стал бы сравнивать их. Там была, в большей степени, далекая перспектива. Они очень молодые ребята и, надеюсь, еще проявят себя в России. Сейчас они проиграли конкуренцию Думбия и Мусе. Сейду очень вовремя вернулся в ЦСКА, забив много важных мячей, «втащив» команду в групповой этап Лиги чемпионов. Мне кажется, что представители «Ромы» были слегка удивлены тем, что Думбия быстро влился в состав армейцев и стал забивать. Очень жалко, что не удалось продлить его аренду, но, как я понимаю, это была принципиальная позиция итальянцев.

- Трансферы Кокорина и Жиркова в «Зенит» вас удивили?

- Кто платит, тот и заказывает музыку. «Зенит» может себе позволить приобретать Кокорина и Жиркова, футболистов уровня сборной России. Интересно посмотреть, что у них получится в Санкт-Петербурге. Теперь концовка сезона будет очень интересной. ЦСКА и «Зенит» сделали все, чтобы побороться за первое место. А Кокорин сейчас находится в таком возрасте, когда надо оправдывать возложенное на него доверие, так как уже слишком много авансов ему было выдано.

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Фото: pfc-cska.com