Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Холмен: «Динамо» способно воплотить в жизнь мою мечту»

    Шведский защитник Себастьян Холмен заявил, что он очень рад перейти в московское "Динамо".

    "Переход в "Динамо" многое значит для меня. Я очень рад заключить соглашение с московским клубом. С нетерпением ожидаю встречи с новыми партнерами. Я всегда мечтал поиграть за пределами Швеции в большой команде, в сильной лиге. И "Динамо" способно воплотить в жизнь мою мечту. Я знал, что "Динамо" – один из старейших клубов в России, коллектив с великой историей и преданными болельщиками. В ближайшем будущем рассчитываю узнать больше о команде и о самом клубе. В этом сезоне хочу помочь "Динамо" подняться как можно выше по турнирной таблице. Надеюсь прогрессировать как футболист. Уверен, что в будущем "Динамо" сможет побороться за победу в чемпионате России", - сказал Холмен.

    Напомним, что 23-летний Холмен перешел в "Динамо" из шведского "Эльфсборга". Сумма трансфера не уточняется.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.02.2016 21:31
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 июня 2016, 16:29

      он в курсе что они вылетели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 21 мая 2016, 03:44

      Уже сегодня мечта может осуществиться.Если Зенит не будет против.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 18 февраля 2016, 22:16

      Ну мечта поиграть в ФНЛ,тоже мечта)И ты прав,оно способно воплотить её в жизнь)

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11