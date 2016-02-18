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    Бечирай: «Я счастлив оказаться в московском «Динамо»

    Черногорский нападающий Фатош Бечирай прокомментировал свой переход в московское "Динамо".

    "Я счастлив оказаться в московском "Динамо". Это большой клуб с великим прошлым и славными традициями. Буду выкладываться на 100% в матчах за свою новую команду. Надеюсь, что все вместе мы добьемся положительного результата. За "Динамо" играли и играют очень хорошие футболисты. В Белоруссии я следил за российским чемпионатом. Конечно, смотрел матчи с участием московского "Динамо". В Загребе и в Минске я выступал под 21-м номером. Очень рад, что этот номер оказался свободен и в московском "Динамо". Так что традиция продолжилась. "Динамо" - самый серьезный клуб в моей карьере. Рассчитываю, что моя игра за бело-голубых позволит мне и дальше получать вызовы в сборную Черногории", - сказал Бечирай.

    Напомним, что 27-летний перешел в московское "Динамо" из минского "Динамо". Сумма трансфера составила, по некоторым данным, порядка 500 тысяч евро.

    Источник: ФК «Динамо»

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    18.02.2016 21:28
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