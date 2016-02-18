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    Кришито: «Летом я мог покинуть «Зенит»

    Защитник "Зенита" Доменико Кришито признался, что летом он вел переговоры с миланским "Интером".

    "Я определенно был очень близок к переходу в "Интер" прошлым летом. Тогда мы бы смогли достичь соглашения, однако клубы не смогли договориться между собой. Поэтому я сосредоточен на игре за "Зенит". На данный момент нет никаких предпосылок к тому, что я перейду в миланский клуб", — приводит слова итальянца FCInterNews.

    29-летний игрок обороны стал игроком "Зенита" в 2011 году и с тех пор провел в составе российского клуба 254 матча, в которых отметился 15-ю голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 13:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +76

      Наш 18 февраля 2016, 18:16

      Жаль, что не сбежал!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      бежать надо было!
      Газпроект больше ничего не выиграет, пустая трата времени

      -9
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      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 18 февраля 2016, 16:31

      вот вот, так же друзья Промесу говорят *старички* которые смогли сбежать из дна)

      9
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 15:10

      Судя по матчу с Бенфикой, ты не очень и сосредоточен на игре за Зенит, ага.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 18 февраля 2016, 14:21

      надо было уйти тебе! Засрал всю игру против Бенфики

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Schmitt 18 февраля 2016, 15:11

      Скорее не за..., а про... это самое, ага.

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