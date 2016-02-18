Алькантара: «Я не уйду вслед за Гвардиолой»

Полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара не собирается переходить в "Манчестер Сити", которым со следующего сезона будет руководить нынешний наставник мюнхенцев Хосеп Гвардиола.

Как отметил испанский футболист, его все устраивает на текущем месте работы.

"Это факт, что Гвардиола в следующем сезоне возглавит "Манчестер Сити" и мы должны уважать его решение. Но нет ни слова правды в слухах о том, что я последую за ним. Я бы не стал продлевать контракт с "Баварией", если бы хотел уйти. Мне нравится жить в Мюнхене, и я наслаждаюсь ей", - сказал футболист.