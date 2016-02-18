Сампаоли включен список кандидатов на пост наставника «Челси»

Список кандидатов на пост главного тренера "Челси" продолжает расширяться. К уже известным кандидатурам Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте (сборная Италии) и Диего Симеоне ("Атлетико") присоединился Хорхе Сампаоли. Стоит напомнить, что руководящий сейчас "Челси" Гус Хиддинк будет работать до конца сезона в клубе. Поэтому время у Романа Абрамовича на раздумья еще есть.

Напомним, что летом Сампаоли покинул сборную Чили, с которой он победил в Кубка Америки-2015, сославшись на усталость.