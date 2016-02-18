Орлов: «Главное разочарование – Халк»

Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает главным разочарованием в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" бразильца Халка.

"Главное разочарование – Халк. Что-то с ним произошло. Халк без улыбки – не Халк. Настроение в команде рабочее, а Халк неожиданно выпал.

Португальские журналисты рассказали, что во всем виноваты китайцы. Китайский клуб предложил Халку контракт на сто миллионов за пять лет. Они сейчас всех скупают. Халк вроде бы готов уже был ехать в эту команду, но клубы не договорились, и ситуация возникла напряженная. Не могла не сказаться на подготовке.

"Зенит" имеет право его не отпускать, и Халк, видимо, обижен. Он выглядит совсем не так, как в декабре. Все ждали, что он как обычно поведет партнеров за собой, а КПД Халка в Лиссабоне оказался нижайшим.

Были и небольшие проблемы со здоровьем – он пропустил несколько тренировок. Организм Халка расположен к полноте. По матчам на сборе было видно, что у него лишний вес. У него была эта проблема, когда он пришел в "Зенит". Три-четыре месяца Халк не мог похудеть и обрести ту форму, за которую его и брали. Потом у него появилась мотивация пробиваться в сборную Бразилии, и он заиграл всерьез, разогнался – стал тем Халком, которым все восхищены. И вдруг теперь эта китайская история.

Он человек настроения. Будем надеяться, что образумится. Халку объяснили главное: китайцы обещают ему много денег, но где гарантии, что он их получит? Кому жаловаться, если нет? Это Китай, это особая история. Что значит "сделано в Китае", все понимают. Туда едут известные футболисты, но почему-то никто не задерживается. Анелька одним из первых поехал – быстро сбежал назад. Значит, не так там сладко", - рассказал Орлов.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил "Бенфике" со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге в среду, 9 марта.