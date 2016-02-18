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Орлов: «Главное разочарование – Халк»

18 февраля 2016, 06:57
16

Известный комментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов считает главным разочарованием в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" бразильца Халка.

"Главное разочарование – Халк. Что-то с ним произошло. Халк без улыбки – не Халк. Настроение в команде рабочее, а Халк неожиданно выпал.

Португальские журналисты рассказали, что во всем виноваты китайцы. Китайский клуб предложил Халку контракт на сто миллионов за пять лет. Они сейчас всех скупают. Халк вроде бы готов уже был ехать в эту команду, но клубы не договорились, и ситуация возникла напряженная. Не могла не сказаться на подготовке.

"Зенит" имеет право его не отпускать, и Халк, видимо, обижен. Он выглядит совсем не так, как в декабре. Все ждали, что он как обычно поведет партнеров за собой, а КПД Халка в Лиссабоне оказался нижайшим.

Были и небольшие проблемы со здоровьем – он пропустил несколько тренировок. Организм Халка расположен к полноте. По матчам на сборе было видно, что у него лишний вес. У него была эта проблема, когда он пришел в "Зенит". Три-четыре месяца Халк не мог похудеть и обрести ту форму, за которую его и брали. Потом у него появилась мотивация пробиваться в сборную Бразилии, и он заиграл всерьез, разогнался – стал тем Халком, которым все восхищены. И вдруг теперь эта китайская история.

Он человек настроения. Будем надеяться, что образумится. Халку объяснили главное: китайцы обещают ему много денег, но где гарантии, что он их получит? Кому жаловаться, если нет? Это Китай, это особая история. Что значит "сделано в Китае", все понимают. Туда едут известные футболисты, но почему-то никто не задерживается. Анелька одним из первых поехал – быстро сбежал назад. Значит, не так там сладко", - рассказал Орлов.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил "Бенфике" со счетом 0:1. Ответный матч состоится в Санкт-Петербурге в среду, 9 марта.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Бенфика Халк
Комментарии (16)
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yanedo
1455768361
а по мне главное разочерование это ОРЛОВ достал уже нытик тупорылый
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Тяп-Ляп.
1455769178
Чё радует,то это,как обуратинился Хульк!
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hellkid
1455775940
Орлов живет прошлым. "Сделано в Китае" уже не работает. Много производителей Китая давно делают ту же самую отличную технику: acer, asus, benq, gygabite, htc, lenovo и т.д.
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REDWHITE_
1455776123
хулк заразился от дезюбы деревянностью))) аха-ха
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андрей андреев
1455778486
Жадные ..УКИ, хотя за 100лямов я бы и на луну играть полетел
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FanatSerj
1455779314
У меня тоже подружка такая есть, постоянно оглядывается где по побогаче и денег побольше, но сосет все равно исправно и с огоньком - вот это я понимаю профессионализм!!!
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nemolod
1455782117
Посмотрите,комментаторы,лучше на себя-как вас начали сокращать,у вас тоже улыбки пропали,а у коллеги Уткина не то что лишний вес,а настоящее ожирение - вот на договора и сделку переведут сразу похудеете и мозги начнут истину выдавать! Дело не в Халке,а в КОМАНДЕ! А за 100 лимонов за пятилетний контракт,думаю и сами побежали,если бы предложили !
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кто там
1455784558
лол. ну и чо. зенит бохатый сам ему 100 лямов и за 3 года пообещает. вон со стадионом уж какой раз цену поднимают. хах
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18JG
1455791438
ГСО в очередной раз морозит какую-то херню! Причем здесь, твою мать, китайцы?!
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kostyandr
1455963135
Главное разочарование - что все так надеются на одного лишь Халка
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