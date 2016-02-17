Давыдов: «У меня было желание попробовать свои силы в Европе»

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов прокомментировал свой переход в чешский клуб "Млада-Болеслав".

"Я еще летом хотел уйти в аренду. Хотелось сменить обстановку, причем желание было уехать именно в Европу, попробовать свои силы здесь. Из "Млады" стали интересоваться еще в конце декабря, и я об этом узнал во время сборов. Сам процесс шел пару месяцев, я еще сам подошел к руководству и попросил о том, чтобы меня отпустили в аренду.

Лучше быть здесь, абстрагироваться от всего того, что на меня навалилось в последнее время в Москве. Здесь можно сосредоточиться только на футболе, именно поэтому для меня этот вариант — самый лучший. В России все говорят, говорят, говорят… Вроде и не обращаешь на это внимание, но все равно это давит.

Я советовался со Славой Караваевым и Димой Ефремовым. Примерно понимаю, что меня ждет. Еще удалось посмотреть матч "Спарты", мне он очень понравился. Там футбол быстрый, атака за атакой. Ребята говорят, что хоть чемпионат Чехии — и не наша премьер-лига, но уж точно сильнее ФНЛ.

Времени на адаптацию нет, хоть я ни одного сбора здесь и не провел: раскачиваться некогда, придется сразу брать и доказывать, что меня не просто так сюда пригласили. Тем более задачи у команды серьезные. Нужно быть в тройке, хотя, мне кажется, у "Млады" есть шансы и за чемпионство побороться. В воскресенье уже игра со "Спартой". Если ее выигрываем, то сможем зацепиться за первое место", — сказал Давыдов.

Напомним, что "Спартак" отдал 20-летнего Давыдова в аренду на правах аренды, так как главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев был недоволен отношением игрока к тренировкам.