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  • Давыдов: «Меня не волнуют условия в России – я хочу играть в Европе»

Давыдов: «Меня не волнуют условия в России – я хочу играть в Европе»

17 февраля 2016, 11:06
10

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов, перешедший в "Младу Болеслав" на правах аренды, рассказ о своей мечте играть в Европе.

"Как я и говорил, у меня мечта играть в Европе, вне зависимости от условий, которые могут предоставить в России. И от этой мечты я отказываться не хочу. Если будет реальная возможность стабильно двигаться шаг за шагом в сторону лучших европейских чемпионатов, я буду это делать. А если и вернусь в Россию, то куда сильнее, чем был до этого.

Милана Бароша, разумеется, помню и по "Ливерпулю", и по "Галатасараю". Я когда маленький был, они с Недведом в сборной Чехии лучшими считались. Конечно, обращусь за советом, что-то спрошу. У нас Аршавин лучший игрок десятилетия, у чехов — Барош. Обязательно подойду, у него есть чему поучиться", - сказал Давыдов.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Млада Болеслав Давыдов Денис
Комментарии (10)
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Barsuk52
1455697386
его уровень это чехия ну может быть и албания какая нибудь , за спартак абсолютно ни чем не выделился
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Asbjorn
1455698090
Играть надо начать сначала,а потом говорить о лучших европейских чемпионатах
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biber.ru
1455698337
попал в какой-то мухосранск,,, эт не европпа, чудо, это .оппа,,,
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REDWHITE_
1455702797
флаг ему в руки
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Сармат Ростов
1455703071
Ещё один "выкидыш"! В Спартаке ничего не показал, а Всё туда же - в Европу!!! (((
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vyacheslaff
1455705367
придурок с нездоровыми амбициями, хорошо, что выявили сразу... в бешикташ его
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Petrak86
1455705595
ну в Чехию после России - это шаг назад. Из России надо ехать в топовые чемпионаты, ну или в ведущие клубы таких стран, как Голландия, Португалия, тогда это будет шаг вперед. А так... Ну хоть другого опыта наберется, может, что полезное подчерпнет
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Serjoga
1455709309
Ты уже оказался в Европе! Доказывай!
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CSKA75875
1455709880
Надеюсь оправдаешь надежды наши)
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