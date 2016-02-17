Давыдов: «Меня не волнуют условия в России – я хочу играть в Европе»

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов, перешедший в "Младу Болеслав" на правах аренды, рассказ о своей мечте играть в Европе.

"Как я и говорил, у меня мечта играть в Европе, вне зависимости от условий, которые могут предоставить в России. И от этой мечты я отказываться не хочу. Если будет реальная возможность стабильно двигаться шаг за шагом в сторону лучших европейских чемпионатов, я буду это делать. А если и вернусь в Россию, то куда сильнее, чем был до этого.



Милана Бароша, разумеется, помню и по "Ливерпулю", и по "Галатасараю". Я когда маленький был, они с Недведом в сборной Чехии лучшими считались. Конечно, обращусь за советом, что-то спрошу. У нас Аршавин лучший игрок десятилетия, у чехов — Барош. Обязательно подойду, у него есть чему поучиться", - сказал Давыдов.