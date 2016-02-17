Данни: «В Петербурге постараемся победить как минимум 2:0»

Полузащитник "Зенита" Данни ответил на вопросы журналистов после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).

– Понятно, что результат разочаровывает, но что вы можете сказать о качестве игры после зимнего перерыва?

– Конечно, мы недовольны – мы не добились необходимого результата. Понятно, что после перерыва в два месяца сложно играть в одном ритме с командой, которая продолжает свой чемпионат. Но у нас есть ответный матч в Петербурге, в котором мы постараемся сделать все, чтобы добиться необходимого результата, победить как минимум 2:0 и пройти дальше.

– Проблемы, с которыми "Зенит" столкнулся в конце второго тайма, – это тоже следствие усталости?

– Сложно сказать. Но даже в том моменте, в котором удалили Кришито, я уверен, он пытался сыграть в мяч, однако так получилось, что сфолил. Ответная встреча будет другой – до этого нам предстоит игра в кубке, в чемпионате. И мы сделаем все, чтобы добиться результата, – сказал Данни.