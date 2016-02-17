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Лига чемпионов. «Бенфика» вырвала победу у «Зенита»

17 февраля 2016, 00:35
20

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" одолела "Зенит" со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте забил Жонас.

Ответная встреча этих команд пройдет 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Жонас, 90.

Бенфика: Сезар, Линделоф, Элизеу, Жардел, Алмейда, Самарис, Гайтан, Санчес, Митроглу (Хименес, 63), Жонас, Пицци (Карсела-Гонсалес, 69).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Маурисио, 87), Шатов (Жирков, 81), Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Кокорин, 73).

Предупреждения: Алмейда, 17; Витсель, 32; Жардел, 34; Пицци, 42; Гарсия, 59; Кришито, 67; Кришито, 89; Жонас, 90+1.

Удаление: Кришито, 89.

Судья: Джанлука Рокки.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Бенфика Зенит
Комментарии (20)
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18JG
1455658645
Кришито, от души!
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Обер-КанцлерЪ
1455658681
Кокорин труп, это не усиление, а ослабление состава.
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Asbjorn
1455658881
При всем уважении,но Орлову пора заканчивать комментировать,или комментировать только на Питер, невозможно его слушать
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Bukmop2
1455659363
Орлову пора заканчивать!!!
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CSKA №1
1455660258
Зенитку наказали за высокомерие!!!
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Garrincha58
1455661231
а что вы тут все раскудахтались чего вы ждали все по делу разве можно победить с такой игрой ни одного момента за 94 минуты а пропустить должны были три но Бенфики и этого хватит так как дома Зенит вообще ничего не сможет сделать а АВБ скажет форму не успели набрать поле плохое и тд и тп а два года тренирует а игру не поставил вся игра через Халка а тот не в форме и уже все привыкли к такой игре
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Garrincha58
1455661299
их еще Кубань накажет а уж в Краснодаре точно влетят
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APchelov
1455661419
Что за народ здесь? Именно так злорадствуют хохлы на любые неудачи в России. Матч был что надо! А вот Кришито надо навалять
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Сармат Ростов
1455675704
Хреново, но не смертельно. В ответном должны выигрывать.
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REDWHITE_
1455687414
опустили зеньку с их неадекватными болелами на землю)))) А то возомнили себя пупками Земли российской, а на деле 6-я команда )))) аха-ха
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