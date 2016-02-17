Лига чемпионов. «Бенфика» вырвала победу у «Зенита»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Бенфика" одолела "Зенит" со счетом 1:0. Гол на 90-й минуте забил Жонас.

Ответная встреча этих команд пройдет 9 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Бенфика (Португалия) – Зенит (Россия) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Жонас, 90.

Бенфика: Сезар, Линделоф, Элизеу, Жардел, Алмейда, Самарис, Гайтан, Санчес, Митроглу (Хименес, 63), Жонас, Пицци (Карсела-Гонсалес, 69).

Зенит: Лодыгин, Анюков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Данни (Маурисио, 87), Шатов (Жирков, 81), Хави Гарсия, Витсель, Халк, Дзюба (Кокорин, 73).

Предупреждения: Алмейда, 17; Витсель, 32; Жардел, 34; Пицци, 42; Гарсия, 59; Кришито, 67; Кришито, 89; Жонас, 90+1.

Удаление: Кришито, 89.

Судья: Джанлука Рокки.

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