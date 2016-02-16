Кубок ФНЛ. «Шинник» обыграл «Зенит-2» в серии пенальти и вышел в полуфинал

В матче группы B Кубка ФНЛ "Шинник" справился с "Зенитом-2". Основное время команды завершили со счетом 2:2 – у ярославцев забили Земсков и Павленко, за петербуржцев отличились Попов и Палиенко. В серии послематчевых одиннадцаитметровых сильнее оказались футболисты "Шинника" – 3:4.

Таким образом, "Шинник" вышел в полуфинал, где сыграет с "Балтикой".

Кубок ФНЛ. Группа B

Зенит-2 – Шинник – 2:2 – (1:0; 3:4 в серии пенальти)

Голы: 1:0 – Попов, 37; 1:1 – Земсков, 1:1; 1:2 – Павленко, 75; 2:2 – Палиенко, 83.