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    Агент Юрченко: «У Давида есть варианты с переходом в топ-клуб летом»

    Агент новичка "Анжи" вратаря Давида Юрченко Алексей Скородед рассказал о переходе своего клиента в махачкалинский клуб и планах на будущее.

    "Давид действительно перешел в "Анжи" на правах аренды до конца текущего сезона. С дальнейшей судьбой Юрченко пока ясности нет, но есть предложения на лето. В том числе существуют варианты продолжения карьеры в одном из российских топ-клубов. Поскольку Давид с июня будет свободным агентом, мы можем уже сейчас смело вести переговоры с любой командой из тех, кто заинтересован в Юрченко.

    С "Анжи" мы вели переговоры изначально по поводу полноценного трансфера, но тогда кое-что не срослось. Махачкалинцы не сочли нужным покупать Юрченко на постоянной основе, но после ситуации с переводом Давида в дубль "Уфы" именно представители "Анжи" первые предложили вариант с арендой. Я связался с Шамилем Газизовым, и он был не против", – сказал Скородед.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.02.2016 19:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +407

      18JG 16 февраля 2016, 20:58

      "Спартак"? "Краснодар"?

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