Данни: «Верю, что в матче с «Бенфикой» все сложится хорошо»

Хавбек "Зенита" Данни накануне первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" рассказал, чего стоит ожидать от предстоящей игры.

"Чем опасна "Бенфика"? Она в целом опасна. У нее отличный подбор футболистов. Игра будет сложной для обеих команд. У "Бенфики" в последнее время была практика в чемпионате, но мы тоже много тренировались и хотим показать, что не зря готовились к этому матчу столько времени. Ритм игры нужно поймать. Я верю, что все будет хорошо", – сказал Данни.

Напомним, встреча "Бенфики" и "Зенита" состоится завтра 16-го февраля в Лиссабоне. Начало в 22:45 (мск).