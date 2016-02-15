Дмитрий Черышев: «Я не знаю, кто выдумал ерунду про конфликт Коноплянки с партнерами»

Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о непростых отношениях хавбека Евгения Коноплянки с некоторыми футболистами команды, назвав их бредом.

– Хотелось бы узнать, как там Евгений Коноплянка. За полгода в Испании успел адаптироваться?

– Женька привыкает к команде, адаптировался практически на 70-80 процентов. Ему сейчас не хватает определенных моментов, но главное, что он почти привык. Единственное, вы сами прекрасно знаете, что в "Севилье" больше внимания уделяется командным действиям. Не так, как Коноплянка играл в "Днепре", когда был лидером команды. Сейчас идет полное перестроение Жени, чтобы он полностью понял игру и философию команды.

– Говорили о конфликте Коноплянки с некоторыми партнерами по команде...

– Бред! Честное слово, так и напишите, самый страшный бред! Я не знаю, кто выдумывает такую ерунду.

– Обратили внимание, что Евгений редко проводит на поле весь матч: его либо меняют, либо он сам выходит на замену. Функциональная неготовность футболиста или ротация состава?

– Извините, пожалуйста, а про тех, вместо кого он выходит, вы зададите такой же вопрос? Не надо искать слабое место. Мы играем через два дня на третий – это очень трудно, и ротация необходима. Подготовиться к ответственным играм, чтобы ребята выкладывались на все 100 процентов – это очень важно и непросто. Да и вы поймите, крайние полузащитники – одно из главных звеньев нашей команды. Они выполняют просто бешеный, колоссальный объем работы, поэтому идет ротация. Играет Витоло, его меняют, или он сам на замену выходит, Рейес – то же самое, Крон-Дели выпускают по ходу игры, или оставляют на скамейке. Крайний защитник наш Коке, в последнем матче вообще в заявку не попал. Это просто идет ротация, чтобы мы каждую игру освежали как можно больше футболистов в составе.