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Каряка: «Функционально «Бенфика» выглядит лучше «Зенита»

15 февраля 2016, 14:51
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Экс-полузащитник "Бенфики" Андрей Каряка прокомментировал предстоящий матч "Зенита" в рамках Лиги чемпионов.

"Бенфика" в чемпионате проиграла последний матч "Порту", но едва ли это сильно скажется на матче с "Зенитом". Соперник нашей команды выйдет на поле с холодной головой. Функционально они сейчас по объективным причинам выглядят лучше. Питерцам в первую очередь стоит сосредоточиться на своей игре. Одно дело - проводить товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками, другое - официальные", - сказал Каряка.

Источник: «Спорт день за днем»
Лига чемпионов Зенит Бенфика Каряка Андрей
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