Каряка: «Функционально «Бенфика» выглядит лучше «Зенита»

Экс-полузащитник "Бенфики" Андрей Каряка прокомментировал предстоящий матч "Зенита" в рамках Лиги чемпионов.

"Бенфика" в чемпионате проиграла последний матч "Порту", но едва ли это сильно скажется на матче с "Зенитом". Соперник нашей команды выйдет на поле с холодной головой. Функционально они сейчас по объективным причинам выглядят лучше. Питерцам в первую очередь стоит сосредоточиться на своей игре. Одно дело - проводить товарищеские встречи с не самыми сильными соперниками, другое - официальные", - сказал Каряка.