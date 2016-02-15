Вагнер Лав: «Рад, что удалось забить»

Форвард "Монако" Вагнер Лав прокомментировал свой первый гол за новую команду, который он забил в матче чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (1:1).

"Рад, что удалось забить. Был угловой, и мы хотели создать давление у ворот. Гидо здорово пробил головой, потом было добивание, и я оказался в нужное время в нужном месте, перехитрив вратаря.

"Сент-Этьен – наш конкурент в борьбе за второе место. И этот гол очень важен, ведь он позволил нам увезти домой хотя бы очко. Мы должны быть довольны ничьей.

Теперь сфокусируемся на ближайшей домашней игре", – сказал бразилец.