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    Овчинников: «В начале 2000-х чемпионат Португалии был явно сильнее нашего, а сейчас, скорее, наоборот»

    Тренер ЦСКА и наставник вратарей сборной России Сергей Овчинников отметил, что чемпионат Португалии во времена его выступлений за "Бенфику" и "Порту" являлся более сильным турниром, нежели российское первенство. Сейчас же по мнению специалиста отечественная лига ничем не уступает португальской.

    – Сравните чемпионаты России и Португалии тогда и сейчас.

    – В конце 1990-х – начале 2000-х Португалия была явно сильнее. В России не играли легионеры. А там одних звездных бразильцев – Деку, Аморал, Жардел! Проблема состояла в отсутствии конкуренции. В мое время выделялись "Бенфика" и "Порту", так что зрителей интересовало два матча в год. Все – и футболисты, и зрители – ждали еврокубков.

    – А в России был в те годы только "Спартак", "Спартак", "Спартак"...

    – В 1990-е-то – да, но команды жестче конкурировали за второе-шестое места. А в начале 2000-х появились и новые претенденты на золото. Если же сравнивать сейчас, то турниры как минимум сопоставимы. А может, наш даже интереснее – в смысле своей колоритности, оригинальности, местами непредсказуемости.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 23:21

      Журналистик СЭ либо провокатор, либо понятия не имеет о футболе 90-х, ага.

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